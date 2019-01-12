〈中部〉期盼40年 嘉縣貨轉中心市地重劃動土

2019-01-12

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕四十年前即規劃的「嘉義縣高速公路嘉義交流道附近特定區計畫貨物轉運中心區」市地重劃工程昨天動土，預計明年八月完工；由於本案與嘉義市貨運轉運中心區相鄰，嘉市前年已動工，有民代擔心縣市交界處的公共設施、排水系統等未能銜接，對此，縣府地政處長陳宏基表示，將與市府協調處理。

開發經費近7億 預計明年8月完工

嘉縣貨轉中心區市地重劃是縣府第一個開發主體的公辦市地重劃，縣長翁章梁、議長張明達、立委蔡易餘與太保市長黃榮利等人參與動土儀式；翁章梁說，此區於四十年前規劃，二○一六年內政部准予辦理，去年十一月發包，緊鄰嘉市魚市場及果菜市場，一旁有高速公路、高鐵大道等，提供完整交易、輸送和銷售配套服務。

嘉縣貨轉中心重劃區總面積廿八．三三公頃，開發經費六．九四億元，規劃公園、停車場、新闢道路等公共設施十．三三公頃。

縣市都用埤麻腳排水 民代憂水患

縣議員詹琬蓁說，嘉市貨轉中心區排水規劃進入埤麻腳排水系統，擔心縣市貨轉中心區排水均排入此系統，恐無法負荷，造成下游嘉縣淹水，交界處的公共設施要考慮銜接問題。

嘉市府工務處代理處長黃振鋒表示，原規劃排入埤麻腳排水的排水點在台十八線（阿里山公路）高鐵大道附近，因經過魚寮遺址，縣府認為會干擾遺址而不同意，改提不同排水點，修改的部分會經過縣府土地，待與縣府討論協調；縣府水利處長林谷樺說，該區採逕流分擔與出流管制方式排水，不會全部的雨水都由排水系統排出，如設置滯洪池，排水計畫經計算不會超過負荷。

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