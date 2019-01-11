〈南部〉台南市東山咖啡產銷失衡 農業局謀對策

2019-01-11

〔記者王涵平／東山報導〕新任南市農業局長李朝塘昨天率團隊前往東山山區，與咖啡農民座談聽取產銷困境，未來除由區公所主導的地方創生小組擔任整合窗口，也會儘速普查咖啡種植面積，確實掌握咖啡豆產量以利研擬產銷對策。

與咖啡農座談 了解困境

李朝塘在仙湖農場與南市東山咖啡產業發展協進會理事長吳富森、李子園社區發展協會理事長胡清吉、高原社區發展協會理事長鄭宗仁及當地咖啡農民進行座談，針對去年咖啡因氣候佳，生產過剩，以致量多價跌，聽取在地心聲。

將進行種植及存量普查

李朝塘強調，農政單位有責任面對相關問題並盡力協助解決，為解決產銷失衡問題首先應確實掌握數量，以因應產量調節問題，農業局和區公所應進行咖啡種植及存量普查。

東山地區咖啡業者及農會也各推代表自發性籌組「咖啡地方創生小組」，由東山區長擔任召集人，作為咖啡產業整合窗口，協助咖啡農民拓展及發展咖啡產業。

輔導農民後製、萃取等技術

農業局表示，將持續邀請知名咖啡達人及行銷專家於產地辦理農民學堂，針對咖啡栽培、後製、萃取沖泡技術等加以輔導，鼓勵與台灣其他咖啡產區觀摩交流，提升產銷知識及技術。

每年咖啡產業文化活動，李朝塘說，除整合在地咖啡產業整體銷售及促銷，也主動結合在地其他產業或附近轄區活動擴大行銷，吸引消費者前來，並且拓展咖啡品牌媒合至大型通路。

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