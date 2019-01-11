〈南部〉高雄催生生質能源廠 拚年底動工

2019-01-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市防堵非洲豬瘟大作戰，廚餘去化成為重點，環保局推動生質能源廠，但因建廠動輒上億元，將委託業者處理，以鳳山溪再生水廠有消化槽可運用，業者也有投資意願，雙方合作機會大，最快下個月攜手，可望成為全國首座生質能源廠結合再生水廠，力拚今年底可以動工。

解決全市未來廚餘去化難題

高市每天總廚餘量約四百五十噸，除了好市多等二百九十三家事業單位委外處理廚餘，另列管三十六家廚餘養豬場，僅一家通過環保單位再利用檢核，環保局連日來稽查三十五家養豬場，已有六家改餵飼料、四家部分改餵飼料，將持續稽查並輔導養豬場轉型，下週一改為飼料餵養或退場。

鳳山溪再生水廠有消化槽可運用

環保局推動生質能源廠，日處理一百至二百噸廚餘，原本規劃以現有掩埋場建廠，但所需三億元經費龐大，且耗費時間緩不濟急，市府受限財政困難，朝向業者投資設廠，並爭取環保署補助。

環保局近來與鳳山溪再生水廠、楠梓污水處理廠談合作，將以廠區消化槽進行發酵熟化，能源轉換成沼液及沼渣，前處理設備則設於焚化廠，節省建廠成本，只需負擔處理費，有效解決高市未來長遠的廚餘問題。

鳳山溪再生水廠有三個消化槽，目前廠區僅使用一個，其餘可提供生質能源廠；楠梓污水處理廠有二個消化槽使用中，未來若投資生質能源廠，恐需花錢增建消化槽，二廠由市府委託業者代操作，將進行專業評估，下個月提出評估報告。

全國首座生質能源廠結合再生水廠

值得一提的是，鳳山溪再生水廠是全國首座再生水廠，業者樂於與市府合作，有意願投資生質能源廠，雙方最快下個月合作，可望成為全國唯一生質能源廠結合再生水廠，對高雄產業深具指標意義。

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