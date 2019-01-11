〈南部〉長照進階 台東16鄉鎮市供喘息服務

2019-01-11

〔記者王秀亭／台東報導〕「家庭照顧者需要喘息。」台東縣政府衛生局在長照2.0政策，提供家庭照顧者休息時間的喘息服務外，成立照顧咖啡館、有福館，讓照顧者有地方休息，進一步提供芳療、紓壓活動，還有家庭照顧巡守隊、就業培訓等服務，使喘息服務更進階。

衛局「打鹿岸」計畫 關懷照顧者

依台東縣老化人口推估，今年長照十年計畫2.0服務需求人數為一萬三百零九人，台東縣衛生局考量長期照顧無法自理家人的主要照顧者需要喘息時間與空間，加上偏鄉多為「老老相依（老人照顧老人）」或外籍移工照顧失能長輩，在長照政策未注意到主要照顧者喘息時的需求下，推出「打鹿岸（阿美族語：照顧失能或失智家屬休息的地方）」創新服務計畫。

照顧咖啡館、有福館 供休息紓壓

縣衛生局長照科長劉鳳琴指出，去年由聖母醫院率先在聖母農莊成立「照顧咖啡館」，每周一至周五上班時間提供家庭照顧者休憩喘息空間、專業照顧技巧指導、諮詢，及芳療、紓壓、支持團體活動，專業人員包括心理師、護理師等，每月一次個別諮詢服務，進一步推出就業課程培訓，讓家庭照顧者學習一技之長，在家也有機會賺生活費用。

今年台東聖母醫院在聖母農莊、東河鄉泰源村、太麻里鄉大王村相繼成立照顧咖啡館，服務台東市、東河、太麻里、金峰、大武、達仁及蘭嶼鄉民，一粒麥子基金會也計畫在卑南、關山、池上、綠島等地成立「有福館」，關山慈濟醫院、門諾基金會東河站雖未設休息站，仍以專人居家服務形式，提供關山、池上、東河、成功及長濱等鄉鎮家庭照顧者支持服務。

劉鳳琴說，這項服務以失能、失智個案的主要照顧者為對象，協助家庭照顧者正視自身的需求、可承受照顧負荷的壓力，並以家庭照顧者為服務中心。

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