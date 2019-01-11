〈台北都會〉北市首座 機車考照練習場啟用

2019-01-11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局宣布，台北市第一座供市民練習機車的機車考照練習場地，昨起在士林區通河西街一段堤外平面停車場旁空地啟用，市民練習機車不用大老遠跑到新北市。台北市議員陳建銘提醒，雖然場地設有防撞設施，但民眾使用時須自律、找家長陪同練習。

台北市去年交通事故資料顯示，車禍發生二十四小時內傷者就死亡的事故計有七十二件、死亡七十六人，受傷也多達二萬八○三四人，其中十八歲至二十五歲年輕機車騎士死亡十三人、受傷七五○二人，約佔整體交通事故死傷人數二十七％，去年也發生民眾私自在百齡橋右岸、大佳河濱公園試車或練習，導致年輕大學生車禍身亡事故。

六都中最後設立 近士林監理站

市議員王鴻薇、陳建銘去年陸續在議會質詢，指台北市是六都唯一未設機車練習場的，市民練車只能在監理所上班時間前往，或跑到新北市永和或二重疏洪道練習場。交通局尋找場地後，確定台北市首座機車練習場落腳百齡左岸河濱公園通河西街一段堤外平面停車場旁空地，鄰近士林監理站。

交通局指出，新落成的機車練習場，是參照現行公路監理機關機車考照場地設置，可提供民眾考照前模擬考試狀況，但提醒新手駕駛使用練習場時，須自備合格機車、配戴安全帽，並由已具備機車駕照的親友陪同前往，場地周圍設有輪胎，可減緩衝撞翻覆。

未來是否還有其他機車練習場，交通局表示，北市土地取得困難，視民眾使用狀況再做檢討。

另外，機車練習場雖全年、全天候開放使用，但交通局不會派人員監場或指導。陳建銘指出，儘管設有防撞設施，但民眾使用時還是要注意安全。

補助千元訓練費 共300個名額

交通局表示，台北市今年仍推出「機車安駕訓練營」，鼓勵民眾考照前可到台北市大台北、福安、華豐三家民間駕訓班，接受普通重型機車駕駛訓練課程，若考取機車駕照，交通局會補助一千元訓練費，今年共補助三百個名額。

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