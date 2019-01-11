〈台北都會〉〈新北立委補選〉蘇貞昌陪同 余天拜訪李余典

2019-01-11

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨徵召新北市黨部主委余天回鍋參加立委補選，前行政院長蘇貞昌昨天一早也陪同余天拜訪有意參選的市議員李余典。余天表示，希望藉由蘇貞昌陪同溝通，黨內能和和氣氣，團結拚勝選。

李亞萍：又老又窮 跟人家選什麼

余天昨天表示，太太李亞萍先前說他「又老又窮、跟人家選什麼？」他沒表態，現在黨中央已經徵召，李亞萍也只能接受，他會全力以赴。

余天盼黨內和和氣氣 團結拚勝選

余天昨在蘇貞昌陪同下，拜訪有意爭取補選的市議員李余典。余天稱讚李余典有能力又有意願，黨提名協調時，他也都沒去，沒想到黨中央還是徵召他，因此由蘇貞昌陪同溝通，希望黨內能和和氣氣，團結拚勝選。

蘇貞昌表示，新北第三選區（三重）立委補選很重要，因此黨中央徵召余天出來承接重擔，感謝李余典以大局為重，大家也會團結支持余天勝選。

國民黨傳將派文傳會副主委、前台北縣議員鄭世維參選，而鄭世維曾在新北市果菜運銷公司任職，面對國民黨的「賣菜郎」攻勢，余天說，不管對手陣營派誰，他都會有壓力。

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