〈台北都會〉新北托嬰中心虐兒案 檢方主動分案

2019-01-11

〔記者何玉華、翁聿煌、陳慰慈／新北報導〕新北市永和區私立淯薪托嬰中心虐兒事件，新北市法制局長黃怡騰表示，將提出相關事證移送新北地方檢察署偵辦。社會局長張錦麗表示，淯薪停辦後，原收托廿六名幼兒將依家長意願輔導轉收托，業者也願意全額退費。

涉強制罪 檢察官指揮警作筆錄

新北地檢署認為托嬰中心已涉嫌強制等罪，昨主動分案，承辦檢察官也指揮新北市警察局永和分局製作筆錄、保全相關證據。

淯薪再被爆 要求簽禁爆料切結

前議員張瑞山昨再爆料指出，淯薪托嬰中心要求所有老師簽下禁止爆料切結書，否則要罰三百萬元！爆料者表示，托嬰中心不僅用木杓打嬰兒腳底板，還以手指掐幼兒膝蓋關節和按壓兩側太陽穴，「要讓小孩會痛會怕、但家長又看不出痕跡！」

張錦麗表示，已聯絡永和三家、中和四家托嬰中心，有廿七個名額可接手收托，另有居家保母，已一一聯絡家長，將依家長意願輔導轉收托。

張錦麗也表示，目前掌握有兩名幼兒曾受傷，家防中心社工已訪談，其中一名幼兒的家長表示，孩子沒有異樣；另一名幼兒則有遲鈍的現象，已媒合心理評估資源給予身心輔導，針對目睹暴力的其他幼兒，將觀察是否有受創後的特殊反應，以平穩兒少身心發展。

又有保母虐童 證照被撤銷

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區有位媽媽昨天在臉書「爆料公社」PO出影片，指控孩子遭聘僱「到宅」的保母捏肚、打頭，這位媽媽打一一三專線投訴，社會局介入調查，證實保母虐童，已撤銷保母證照。

社會局長張錦麗受訪時說，社會局去年十月二日接到家庭暴力暨性侵害防治中心轉來的案件，隨即檢視被害者提供的影片，發現保母對小孩有捏肚、揮手打小孩的動作，詢問保母，當事人坦承有動手。

張錦麗說，社會局去年十一月十五日廢止保母證照，並註記為「列管名單」，不能在合法托育中心擔任保母或經媒介當保母。

兒子遭虐的媽媽指出，保母照顧約半年後，只要她要去上班，小孩就開始哭鬧，夜晚驚恐哭泣，她開始懷疑小孩被虐待，裝設監視器後，真的拍到保母虐待小孩的畫面。

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