〈台北都會〉〈基隆〉基金一路、二路設分洪道 民憂污染沙灘

2019-01-11

〔記者林欣漢／基隆報導〕二○一七年六月基隆大武崙溪因豪大雨暴漲，造成沿線基金一、二路淹水災情，基隆市政府與中央規劃從基金一、二路設置截流分洪道，將水引導至外木山大武崙澳底沙灘，昨天說明會上，在地居民及漁民代表大多質疑排水會帶來污染，希望相關單位慎重看待；經濟部水利署表示，對漁民、居民及各級民代的疑慮，會再妥善檢討。

解決大武崙溪水患

水利署第十河川局昨天在外木山漁港召開「大武崙溪分洪道先期環境影響調查及分析說明會」，初步規劃在基金一、二路設置大武崙溪截流分洪道，將水排入外木山大武崙澳底沙灘。

將水引至澳底沙灘

包括基隆區漁會總幹事陳文欽以及當地居民、漁民都說，應該在水排入海域前，先設置攔污柵欄淨化水質，否則恐破壞沙灘及海域生態，同時也建議分洪道在降雨量較大時再截流，而非常態性分流。

地方盼設攔污柵欄

中山區議員宋瑋莉、莊敬聖指出，西定河截流工程完工十多年來，外木山海域污染問題至今尚未解決，又要再做大武崙溪分洪道，應以「不要污染」為前提，加強橫向溝通與聯繫，提出有效解決辦法。

水利署第十河川局局長曾鈞敏則表示，目前正在針對分洪道的規劃方案進行優劣分析，預計於今年底會將調查的資料提供給基隆市政府，再研議可行的方案。

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