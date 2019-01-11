〈台北都會〉出席內科歲末聯歡晚會 柯朱「王不見王」

2019-01-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「二○一九內科園區歲末聯歡晚會」昨晚在圓山飯店登場。不但台北市長柯文哲應邀出席，有意角逐二○二○總統大選的前新北市長朱立倫也現身，不過柯、朱兩人前後腳抵達，並未碰面，「王不見王」意味濃厚。對於朱批他很愛罵總統蔡英文，柯難得沒有回嘴，僅說：「有嗎？唉唷，沒有啦！」

台北內湖科技園區發展協會昨日晚間在圓山飯店席開五十桌，舉辦「內科之夜歲末聯歡晚會」，台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫先後到場同歡。

朱立倫先到場 自稱「 內科之兄」

朱約莫晚間六點四十分先抵達會場，他致詞時談到前總統馬英九曾獲一面「內科之父」獎牌，笑稱自己妹妹的公司就在內科，他應該是「內科之兄」，逗得現場哈哈大笑。他強調，台灣的經濟 「各科」都要起來，注入更多活血。

朱受訪時被問及柯前天批評蔡英文發紅包政策「很奇怪」，他先是笑說：「柯市長好像常常批評蔡總統，不是第一次。」

柯打破藍綠高牆 協會理事長肯定

柯文哲準時於表定晚間七點卅分到場，一現身迅速引發現場陣陣尖叫聲。台北內湖科技園區發展協會理事長翁素蕙在台上推崇柯文哲打破藍綠高牆，民主的實驗真的成功了。

柯文哲致詞時指出，內科一年產值高達四．二兆元，是台北市產值最高的園區，市府會全力協助大家，把內科做得更好。

他說，內科園區有四六○家公司，數萬工作人員，市府要思考怎麼讓園區做得更好，他要向大家報告，（捷運）北環段和南環段已通過交通部審查，東環段也送進交通部，希望屆時捷運環狀線就一次開工；此外，看「內科二．○計畫」明年中能否開幕，未來做為整個內科的育成中心。

聽聞朱立倫指他常罵蔡英文，也很愛酸蔡英 文，柯語氣無奈說，「有嗎？唉唷，沒有啦！」

台北市長柯文哲（中）10日出席「內科之夜歲末聯歡晚會」，致詞後舉杯向與會人士致意。（記者朱沛雄攝） 〈tag_a〉☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆〈/tag_a〉

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