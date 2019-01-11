〈北部〉三義生育津貼加碼 每胎一萬元

2019-01-11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉公所昨天宣布，鄉內生育津貼加碼到每胎一萬元，凡今年一月一日起出生的新生兒，新生兒的父親或母親一方設籍在三義鄉，並居住滿一年以上，就可以請領，加上苗栗縣政府每胎六千六百元的生育津貼，共可領取一萬六千六百元。三義鄉長呂明忠盼藉此鼓勵多多生育，增產報國。

加縣府6600元 生育領16600元

呂明忠表示，生育意願因素多元複雜，現在家庭仍多僅生育一名子女，鄉內人口數於近十年來，由一萬八千多人下降至一萬六千多人，未達合理的人口替代率，為補強對鄉民的育兒經濟支持，公所於今年起，鄉內生育津貼由原來每胎二千元，調高為一萬元。

呂明忠說，公所依據過往鄉內新生兒人數，估計一年約二百萬元，公所財政支應有餘，他感謝前鄉長徐文達及第廿屆代表們的努力與支持。

縣內十八鄉鎮市，除三義鄉，獅潭鄉生育津貼每胎也是一萬元，南庄鄉則是每胎六千元，三灣鄉則是前兩胎每胎二千元、第三胎起每胎五千元。

其中，獅潭鄉是全縣人口數最少的鄉鎮，祭出高額生育津貼社福已有兩年多，但近年人口數仍從四四七五、四四一七、四三三一人遞減；公所秘書王千道說，大環境少子化，加上鄉內工作機會少，青壯人口外移難擋，生育津貼雖沒有讓鄉內人口增加，但也減緩流失速度，並讓願意留鄉的子弟，感受到公所的照顧。

研議國小、幼兒免費營養午餐

另，呂明忠於選舉時也提出鄉內國小、幼兒免費營養午餐政策，他表示將於近日召集鄉內國小校長研商，最晚於四月底提出補助辦法報縣府核備，並於一○八學年度，也就是今年九月開始實施。

他說，初步調查，鄉內公立國小及幼兒約一千人，以每餐補助四十元、每學年二百天供餐計算，每年需編列八百萬元預算，以三義鄉財政狀況，不成問題。

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