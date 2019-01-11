〈北部〉桃園立委第六選區》孫大千支持楊朝偉 綠營可望再挺趙正宇

2019-01-11

〔記者周敏鴻／八德報導〕國民黨立委陳學聖可能參選下屆桃園市第六選區立法委員，讓黨內再掀波瀾，該選區前立委孫大千昨天召開記者會，力挺前桃園市議員楊朝偉參選。他表示，選上才是國民黨的唯一目標，堅信楊朝偉才是能勝選的人。

第六選區包含的行政區有八德、大溪、復興區及中壢區十二個里，二○一六年無黨籍趙正宇獲得民進黨支持，以七六八票之差擊敗藍營孫大千；外界預料，趙正宇雖未加入民進黨，但二○二○年極可能再度獲得民進黨支持參選連任。

國民黨因不分區立委吳志揚可能參選第三選區，陳學聖改往第六選區參選的可能性極高，陳學聖也說，黨若希望他到艱困選區，願二話不說前往挑戰。消息一出，讓已宣布參選第六選區的楊朝偉顯得尷尬，孫大千昨為他打氣並強調，會與楊朝偉一起打拚，共享資源與人脈，讓選民看到國民黨團結的力量，「第六選區立委在我手中失掉，我不會逃避責任」，將全力幫助楊朝偉贏得選舉，但他也會針對現有人選進行民調，只要有機會選贏的人，他就會支持。

孫大千還預測，台北市長柯文哲六月間就會宣布參選總統，他說，因為柯文哲認為民眾討厭民進黨、反對支持國民黨，只要柯文哲投入選戰，藍綠兩黨就都不用玩了。而他目前積極在區塊鍊應用及發展研究所鑽研，相信他投入黨內總統初選勝出後，可帶領國民黨轉型成為數位化的政黨，國民黨才能永續生存。

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