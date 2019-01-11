〈北部〉「閃妹」助賣地瓜 籲送暖寒士尾牙

2019-01-11

〔記者許倬勛／平鎮報導〕人安基金會將於廿七日舉辦第廿九屆「寒士吃飽」尾牙宴，預計辦兩百桌，邀請街友、獨老、中低收入戶等弱勢家庭圍爐，但經費迄今僅募到五成。人安基金會中壢站昨邀集平鎮區里長，在平鎮區福星宮廣場前協助單親媽媽擺攤賣地瓜，藝人團體「閃亮三姊妹」出身的平南里長江珮瑩，呼籲鄉親踴躍捐款認桌，助弱勢好過年。

人安基金會輔導單親媽媽、待業婦女賣地瓜，免費提供烤爐等生財工具。從小跟著父親歌仔戲班東奔西跑的謝媽媽說，幾年前父親往生後，她撐起戲班生計，無奈地方小戲班怎麼唱也賺不了錢，四個孩子年紀尚小，龐大經濟壓力讓她喘不過氣，決定加入「烤地瓜媽媽」計畫，邊唱戲邊賣地瓜。

「閃妹」江珮瑩昨與十五位里長擔任愛心大使，在福星宮前協助烤地瓜、擺攤，共賣出十台斤地瓜，幾位里長更自掏腰包買下剩餘地瓜，分送給里內清寒家庭。

江珮瑩說，人安基金會廿七日將在中壢區興仁路一段廿八號旁空地舉辦「寒士吃飽」尾牙宴，預計席開兩百桌，以十道暖食、一份應急紅包提前與寒士過節，但經費還缺五成，里長得知後除了站出來幫忙募款，也號召里民及在地企業捐款贊助，希望社會大眾能用行動支持，讓弱勢族群過個好年。

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