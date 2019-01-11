〈北部〉桃市寒假育樂營372班 休閒知性兼具

2019-01-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市高中職以下學生十八日展開為期廿三天的寒假，市府教育局規劃舉辦「寒假育樂營」，充實學生假期，全市共有一三八所高中職以下學校響應，並推出六大類、三七二班別課程，部分課程除本校生，也開放外校生報名參加。

138校舉辦 部分開放外校生參加

教育局指出，寒假育樂營活動包括體育競賽、休閒活動、知性藝文、技能研習、服務公益及其他共六大類型。各校規劃的營隊內容豐富有趣，如內壢國中有別於傳統的學科導向輔導課，開辦數理資優營、物聯網AIoT智高營、科學實驗營、食農花園及山閱行軍等五個營隊，其中「山閱行軍」由校長林祺文領軍，將帶領學生走訪觀音區甘泉寺、保障宮、白沙燈塔、草漯沙丘及觀新藻礁等，最後夜宿觀音國中，鼓勵學生遠征學習，不過僅數理資優營開放外校生報名。

另外，蘆竹區頂社國小全校僅卅五名學生，以學校特色的太鼓、獨輪車及高爾夫等技能學習課程，舉辦頂尖兒童冬學育樂營活動，但限本校生參加。而蘆竹區的海湖國小，也以學校特色課程推出獨輪車及直排輪育樂營，各提供卅及廿位名額，並開放外校生報名，活動費用五百元。

更多活動訊息可至「桃園市青少年育樂活動檢索系統」官網查詢，報名可洽各承辦學校。

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