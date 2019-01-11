〈北部〉非洲豬瘟防疫演習 桃市府強化疫情應變

2019-01-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨舉行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，演練的兩起案例，都是養豬場場主到中國旅遊參觀豬場，回國後豬隻就發生異常死亡事件，經確認感染非洲豬瘟，市府應變中心立刻啟動機制，執行緊急撲殺、掩埋、焚燒，並針對周邊三公里養豬場進行監控，三個月後未出現疫情才解除警報，演習過程逼真。

模擬疫情爆發 各項處理流程

這場緊急防疫演習昨天下午在桃園區中路重劃區舉行，模擬養豬場場主發現豬隻發病，立刻通報疫情，並由市府動物保護處通知農委會家畜衛生試驗所、非洲豬瘟災害應變中心進行處理。過程中並出動環保署、農委會、國軍等單位進行各項處置，發病豬隻經啟動災害應變中心處理後，所有人員都穿上隔離衣避免病毒感染，工作人員確認疫情後，立即進行豬隻掩埋、銷毀、周邊環境消毒等作業，整個過程一氣呵成。

市長鄭文燦表示，防疫如同作戰，必須料敵從寬、禦敵從嚴，演習最重要是建立標準作業程序，讓大家瞭解一旦疫情發生要如何應變。昨天演習模擬養豬戶到中國旅遊，帶回非洲豬瘟病毒造成豬隻感染，災害應變中心依農委會所建立包括消毒、掩埋、防疫通報等相關作業準則進行處理，也讓養豬產業瞭解處理方式。

輔導養豬產業轉型 中央同意延長

他說，桃園市是北台灣最大的黑毛豬產地，共有三九九個養豬場，其中三一四場使用廚餘，目前環保局已完成七十四場高溫蒸煮設備檢核及登錄，另外二四○場仍在進行輔導，由於中央要求一週內通過環保單位檢核，環保局已向中央防疫中心反映時間過短，希望能延長處理時間，並會在最短時間內完成，這部分獲得農委會同意，讓市府提出改用飼料、退場優惠補助方案，輔導養豬產業轉型及退場。

昨天的演習包含軍方、農委會、環保署等單位，農委會副主委李退之、陸軍第六軍團指揮部副指揮官楊基榮、後備指揮部參謀主任紀政新都到場。

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