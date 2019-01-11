〈中部〉《台中》中榮出院用藥整合 藥師把關

2019-01-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕生病出院了，醫院開藥、家裡還有藥，這麼多藥要怎麼吃、會不會有問題？台中榮總開發出院用藥檢核系統，病人出院拿藥時就會透過健保雲端藥歷自動比對，藥師主動給予用藥提醒和個人化用藥指導單張，減少病人重複用藥、交互作用和停藥問題，病人用藥安全更升級。

八十二歲的黃阿嬤有心臟病長期就醫服藥，最近因急性腎盂炎併發腎衰竭住院手術，出院前家人到藥局領藥時，藥師掃描領藥單條碼，資訊系統就自動提醒黃阿嬤家中有剩餘用藥，毛地黃強心劑及降血壓等藥物，與此次出院帶藥重複。

藥師評估黃阿嬤家中餘藥可能有藥量和保存問題後，要求不要服用，改吃這次出院用藥，並在衛教過程也發現黃阿嬤心臟病有長期服用抗凝血藥物，但住院手術停用，與其醫療團隊討論，叮囑回家後要記得繼續服藥，並提供客製化用藥指導單參考，其中QR code掃描還有圖文解說，可回家比對用藥，讓家屬直呼好貼心。

中榮每天有一百五十名出院病人，有三分之一用到出院用藥資訊系統提醒及藥師個別用藥衛教，非常重要。

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