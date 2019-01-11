〈中部〉《台中》抽檢2商圈夾娃娃機 12機台違規

2019-01-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕夾娃娃機氾濫，商品來源不明別亂用！食品藥物安全處昨天公布去年底抽查結果，在一中及益民商圈抽查三○七個機台，查獲機台內擺放違規化粧品十二個，香水、護手乳標示不清或來源不明，依化粧品衛生安全管理法將五業者各開罰一萬元，要求下架停售，並抽驗內容物送檢。

食安處藥政醫粧組組長林晃群說，夾娃娃機店家機台內商品五花八門，除了傳統的布偶、玩具等，還有小香水、護手乳、眼影、洗面乳等，去年接獲民眾檢舉反映對產品不安心，十一月底針對一中及益民商圈的夾娃娃機台抽檢，三○七個機台中有十二個違規。

可依法開罰10萬以下

十二個違法化粧品為小香水和護手乳，標示不清或來源不明，其中八個外包裝沒有繁體中文標示，另外四個無繁體中文標示，也未列批號、全成分或出廠日期等，來源不明，可依化粧品法開罰十萬元以下罰鍰。

林晃群指出，夾娃娃機商品五花八門，有香水、乳液、眼影等化粧品，消費者一旦夾到，使用前至少要注意是否有繁體中文標示和產品來源，小心別亂用，以免用到劣質產品，美麗不成，影響健康。

製造商最高可罰百萬

林晃群提醒，化粧品外盒包裝或容器應依化粧品衛生安全管理法第六條規定，明顯標示「產品名稱」、「製造廠（進口商）名稱、地址」、「用法」、「批號或出廠日」、「全成分」、「保存方法及保存期限」等項目，且不得有誇大或涉及療效宣稱，如查獲標示不符規定，負責廠商處一萬至十萬罰鍰，製造商最高罰一百萬元，台主、場主可要多注意，以免觸法受罰。

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