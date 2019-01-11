〈中部〉《台中》陸航602旅19人生病 13人染A型流感

2019-01-11

〔記者陳建志、蔡淑媛、歐素美／台中報導〕陸軍航空特戰指揮部六○二旅本月五日至十日共有十三人確診感染Ａ型流感，其中五人在營中感染、八人為休假在家感染。軍方表示，目前十三人都在家隔離治療，另有六人出現感冒症狀，基於防疫，患者都在家休養；衛生局並要求軍方早晚測量體溫、戴口罩，進行消毒及設置隔離區，以控制疫情。

5人營中感染 返家隔離治療

陸軍航空特戰指揮部位於台中新社的六○二旅，五日起陸續有官兵出現發燒、骨頭痠痛，經到國軍台中總醫院就醫，至昨天為止，共十三人確診罹患Ａ型流感。航特部六○二旅政戰主任余明達表示，十三人中有八人是在休假期間感染，五人在營中感染，目前已全部返家隔離治療。

營區全面戒備 預防群聚感染

余明達說，十三名患者皆為輕症感染，疫情並未擴大，航特部除依規定進行全面消毒、全員戴口罩、早晚各量一次體溫記錄備查，若出現疑似症狀就先隔離，並購買殺菌清潔劑等加強洗手，預防群聚感染，國軍台中總醫院昨也派員到營區檢查，確認未有擴大感染情形。

國軍台中總醫院表示，已要求營區只要是流感確診官兵，就要避免和其他人接觸，在家或營區進行「自我健康管理」休養，若出現流感類似症狀也要立刻就醫篩檢，營區須進行消毒，寢室等室內空間要保持通風，會持續進行追蹤管控避免疫情擴大，但感染源有待進一步釐清。

衛生局昨接獲通報前往營區調查，指出六○二旅共有十九人出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等類流感症狀，其中十三人確診罹患Ａ流，十九人皆在家自我隔離七天。

衛生局說，依規定，有兩人以上出現類流感症狀，且有人時地的關聯性，就屬群聚感染，已要求軍方早晚測量體溫、戴口罩，進行消毒及設置隔離區，目前與發病個案密集接觸者都要疏散回家隔離，疫情可獲控制。

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