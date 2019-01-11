〈中部〉集集綠隧 10多隻「石虎」玩躲貓貓

2019-01-11

〔記者謝介裕／南投報導〕來集集綠色隧道遊玩，可愛「石虎」和你玩躲貓貓喔！

綠隧近來頻傳「石虎」出沒，仔細一看才發現原來是裝置藝術，尤其有一棵路樹曾遭汽車擦撞，樹身破洞凹陷傷癒後，留下樹洞竟呈台灣島形狀，畫上栩栩如生石虎，更別具生態保育教育意義，集集公所及隘寮社區發展協會盼藉此提醒民眾，開車或騎乘機車進出綠色隧道務必注意交通安全，也減少「路殺」石虎的意外發生。

樹洞彩繪藝術 台灣島跑出可愛豹貓

集集鎮是石虎的重要棲地之一，加上研究單位農委會特有生物研究保育中心也位在鎮內，更有「石虎娘家」美譽，據特生中心統計，從二○一七年迄今，南投縣共發生七起石虎被交通工具擦撞意外，經搶救仍造成六死憾事。

為改善「路殺」石虎事件，集集隘寮社區發展協會結合國立台中科技大學師生，一起推動「石虎在哪兒？」彩繪裝置藝術計畫，以綠色隧道兩旁路樹的樹洞作為畫板，迄今已畫了十多隻，不管是抬頭仰望、側身窺探、盤踞等各種姿態，均栩栩如生，其中，有一棵路樹之前曾遭汽車擦撞，導致樹身出現破洞、凹陷傷痕，沒想到傷癒後，樹洞竟呈現台灣島形狀，如今又多了台灣特有的彩繪石虎圖騰，乍看之下，好似石虎真的躲在樹洞與大家玩「躲貓貓」，創意十足。

集集隘寮社區發展協會總幹事李盈節指出，其實路樹樹洞大多非天生自然形成，而是遭汽、機車衝撞留下的傷痕，盼此裝置藝術也兼具幫路樹療傷、照護功能。近來許多民眾上網PO文，「綠隧石虎好萌、好可愛」、「石虎在綠隧玩躲貓貓，開車小心慢行」，顯然已達到喚醒民眾重視石虎瀕絕問題，也增添綠色隧道觀光賣點。

集集綠色隧道全長約四．五公里，兩旁老樟樹千餘棵，推動石虎彩繪因欠缺上百萬元經費，目前只完成約三百公尺長度，希望各界能有錢出錢、有力出力，以利全線裝置藝術早日完成。

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