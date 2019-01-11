〈中部〉（彰化立委補選 選將出線）綠藍對決 也是鹿港、和美對決

2019-01-11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選將在於三月十六日登場，目前藍綠都已完成提名，民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥，國民黨提名伸港子弟、前副縣長柯呈枋；由於兩人各自基本盤分別為鹿港區與和美區，也讓這場立委補選不只是藍綠對決，也是鹿港區與和美區展現團結力量的對決！

黃振彥 平息黨內異見 團結首要課題

民進黨透過徵詢方式，前天正式提名黃振彥；國民黨則是進行民調，昨天宣布由柯呈枋出線；自從立委改成單一選區之後，彰化縣第一選區立委就包括鹿港區與和美區，由於和美區已經多年都沒有在地人當選立委，也讓支持柯呈枋鄉親喊出「和美區大團結」；但黃振彥也不是省油的燈，身為「鹿港子弟、和美女婿」的他，從時任民進黨縣黨部主委期間，就勤走和美區基層。

黃振彥表示，雖然他從政多年以來，主要經營鹿港區為主，但三年來也勤走和美區，擴大服務範圍。而柯呈枋為「高考第一名」狀元，擔任公職多年，他在前縣長卓伯源的栽培下，在二○一四年曾爭取國民黨彰化縣長提名不成，回到公職體系服務，此次取得民調領先，贏了和美鎮長阮厚爵與鹿港醫師蔡明忠，可見選民對柯呈枋的惜才之情。

不過，在藍綠陣營完成提名之後，考驗才剛開始。民進黨方面，因黃振彥的妻子楊妙月去年底堅持參選縣議員，導致同黨林士堅落馬，引發黨內人士不滿，爭取提名失利的縣議員陳秀寶也對徵召過程大感不滿，強調「未來不排除任何可能」，為選戰埋下變數。如何平息黨內意見，成為黃振彥穩住基本盤的首要任務，他強調，民進黨沒有分裂的本錢，團結才能打贏選戰。

柯呈枋 對內尋求支持 整合是項挑戰

國民黨方面，柯呈枋贏得民調出線後，同樣也有整合國民黨派系山頭的重責大任。在地方派系上，柯是前縣長卓伯源的子弟兵，支持柯的地方人士在民調過程與支持阮厚爵人馬擦出濃濃火藥味，加上卓與現任縣長王惠美同台幾乎「零互動」，柯雖有挺王政壇大老、前議長謝式穀的情義相挺，但王惠美面對卓家軍的勢力擴張，能否全力輔選？也是柯呈枋參選的嚴峻挑戰。柯呈枋強調，團結才有力量，他會盡快拜會王惠美、參與黨內初選的阮厚爵與蔡明忠，以及黨內人士，尋求支持，因為團結才有力量！

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