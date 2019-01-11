〈中部〉（彰化）1票30萬 國民黨籍埔鹽代會主席涉賄收押

2019-01-11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨籍的彰化縣埔鹽代表會主席陳武騰（見圖，記者顏宏駿翻攝）當選才上任半個月，昨天卻因涉嫌以每票三十萬元代價，向多位代表買票，被檢方聲押獲准。檢方指出，目前已傳喚八名證人到案，其中有三名新科代表均坦承收賄，惟陳武騰堅稱「這是債款，非買票錢」，檢方以其涉嫌重大且有串證、串供之虞，將他向法院聲押獲准。

3鄉代坦承收錢 陳武騰稱是債款

埔鹽鄉在選前即「賄聲賄影」，特別是鄉長選舉，共有七名候選人，「戰國七雄（雌）」創下該鄉鄉長選舉史上的紀錄，選前檢方在此佈下重兵，也嚴防鄉長選舉與鄉代及村長聯合買票，甚至到選舉過後，案件仍持續偵辦。

據了解，這次鄉代會主席選舉，最初分成三股勢力逕渭分明，但最後一刻卻有人出面「整合」，陳武騰幾乎囊括所有代表的選票，共拿下九票，只有兩名代表未投給他。在代表會正副主席選舉後，地方上就有「四個小朋友（指台幣的千元大鈔）攻陷代表會」，而檢方也接獲線報，在本月八日上午展開搜索。

多方角逐 陳在11票中拿9票當選

檢方指出，此次埔鹽鄉代表會主席、副主席選舉中，有多組人馬出面角逐，陳武騰與其中一派有意拿下副主席的人馬結合，由他或某一名樁腳出面與新科代表接觸，希望以每票三○萬元代價，以換取代表們的支持，最後在十一席代表會中，陳武騰拿下九票，以高票當選代表會主席。

檢方在約談時，有三位代表坦承收賄，關鍵性的中間人也坦承居中牽線，並轉為證人來指證，檢方擴大偵辦，不排除第二波搜索行動。

陳武騰到案之後，堅稱他跟代表們有債務關係，因此三十萬元「此絕非買票錢」。但檢方認為陳武騰涉嫌重大，且有串供、串證之虞，因此向法院聲請羈押獲准。

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