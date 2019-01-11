〈中部〉愛心串連》8旬嬤住危屋 公益社團助修繕

2019-01-11

〔記者林國賢／雲林報導〕台西鄉八十歲「阿美」阿嬤居住近六十年房屋，天花板老舊破損，常有水泥剝落，危機四伏；前台西國小校長戴進隆聯合雲林縣迦南地弱勢輔助協會與許多善心人士出錢出力為阿嬤整修屋舍，助她擁有安身立命的家。

阿美阿嬤雙眼失明、領有殘障手冊與低收戶證明，丈夫過世卅年、大兒子有精神疾病，只有出嫁的二女兒會回來陪她，阿嬤居住房子老舊、沒有隔間，連衛浴設備都沒有，還嚴重漏水，天花板水泥龜裂掉落，生活品質低落。

戴進隆表示，去年七月他拜訪阿嬤家，被殘破不堪景象震撼，無法相信竟有如此雜亂簡陋的住家，探尋阿嬤意願後，決定幫他修繕房子。

戴進隆找來有工程相關背景朋友勘查屋況，決定先改善漏水，同時在天花板底下裝設鋼骨與鋼板支撐房子，避免天花板水泥掉落砸傷阿嬤，同時為阿嬤裝馬桶及熱水器等設備。

經過估算，修建經費需要十四萬多元，戴進隆率先捐了五千元拋磚引玉，並與雲林縣迦南地弱勢輔助協會理事丁弘毅積極尋求善心人士協助，阿嬤的處境與故事傳開後，有不少人主動連繫出錢出力。

現在阿嬤家已經完成主要修建工程，也裝了馬桶等衛浴設備，阿嬤很感謝大家幫她，讓她不用擔心被掉落水泥砸到，也有更衛生方便的設備，安心生活。

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