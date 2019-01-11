〈中部〉梅山公園賞梅趣 違停車阻道掃興

2019-01-11

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山公園的梅花綻開三成，吸引遊客來訪，原就一位難求的公園停車場，出現大、中型遊覽車占用小型車停車位，或下客後在場內車道停駐，阻礙車流與行人動線，鄉公所張貼公告勸導無效，明天起將派員勸離違停車輛；鄉長林俊謀表示，鄉代會下週開會時，公所將提案增訂自治條例，建立裁罰公園停車場違停的法源依據。

梅南村長涂明賢說，梅山公園緊鄰台三線的停車場，劃設十格中、大型遊覽車及五十一格小型車停車位，隨梅花盛開，參觀團客絡繹，但常有遊覽車亂停、占用車道，若雙向有小客車通行，得相互停等才能通過，大車占用小車車位的情形屢見不鮮，讓其他賞花遊客無車位可停，引起抱怨。

鄉民詹榮沂表示，縣府在距離梅山公園約三百五十公尺的中學路梅山國中舊校區，劃設大、小車位共一百一十四格，部分遊覽車司機圖便利，停在公園停車場而不去停梅中舊校區，造成交通亂象；王姓遊覽車司機坦言，以往都在停車場對面的九九大賣場空地上、下客，目前該處正在興建轉運中心，且公園停車場旁有座椅可供司機短暫休憩。

林俊謀說，已在梅山公園停車場張貼告示，宣導駕駛人依格位停車，如車位不敷使用，環南路旁可供停靠，也宣導到太平雲梯旅遊的車輛，可至中學路梅中舊校區停車場停放，但成效不彰。

林俊謀表示，依「停車場法」第卅二條，公所雖可移置在公共停車場任意停放或妨害其他車輛行進者的車輛，但公所無拖吊車，該法也無罰則，將於代表會提案增訂梅山鄉公有停車場管理自治條例，裁罰駕駛人或遊覽車業者；竹崎警分局說，將配合公所加派警力到公園驅離違規車輛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/