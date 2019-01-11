〈中部〉中埔蜜棗產季到 香甜果粒大

2019-01-11

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣蜜棗進入產期，中埔鄉農會果樹產銷第十七班行銷自有品牌「中信棗」，肉質結實且甜度高，平均甜度十四度，再過半個月若天氣越冷，甜度可望達到十六度，農會推薦是年節送禮最佳選擇。

肉質結實 平均甜度14度

中埔農會果樹產銷第十七班長涂木是說，「中信棗」命名取自「中埔出產呷信用的棗子」，班員總種植面積約十公頃，果園在社口、龍門、裕民等村，他的○‧五公頃蜜棗以草生栽培，能增加微生物活動及減少表土流失，並重視肥培及修剪，施有機肥，還以牛奶灌溉，果肉細嫩多汁，口感更脆。

中埔農會總幹事李碧雲表示，中埔平均溫度適中及早晚溫差大，培育出的蜜棗甜度高，棗子有「棗」（早）生貴子的吉利意涵，正是選購嘗鮮或送禮好時機；縣府農業處農務科長李秋瑩說，全縣棗園面積七十五公頃，年產量八十二萬公斤，種植面積最多的是竹崎鄉四十二公頃，中埔鄉十一公頃居次。

竹崎地區農會秘書林愈恆指出，蜜棗生長期間風調雨順，原預估產量略增，但多數農民勤於疏果，以便集中養分，維持碩大果粒，產量預估與去年持平；農會主打的「金龍蜜棗」原以復金村、龍山村的棗子品牌，多年前統一用金龍蜜棗名稱行銷全鄉蜜棗，並協助農民分級包裝，民眾可到產地購買好吃的蜜棗。

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