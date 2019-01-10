〈南部〉北區出現境外登革熱 台南今年首例

2019-01-10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局於一月七日確診今年首例境外移入登革熱病例，並已進入北區元寶里社區活動，市府登革熱防治中心提醒民眾加強清除孳生源積水容器，做好防蚊措施。

外籍人士 從越南返台發燒確診

登革熱防治中心主任陳怡表示，今年首例登革熱境外移入病例，經調查為居住在南市北區元寶里的外籍人士，該病例一月六日從越南返回台南市，一月五日開始出現發燒症狀，入台灣國境時經發燒檢疫站採檢進行登革熱快篩為陰性，即返回北區居住地，七日經疾病管制署確診感染登革熱。

衛生局與登革熱防治中心於一月九日完成患者工作居住地戶內、戶外環境噴藥及孳生源清除。因該病例於病毒血症可傳染期即進入社區活動，防治中心籲請北區元寶里民眾加強積水容器清除及防蚊措施，另請北區周圍醫療院所發現疑似病例時，請進行登革熱NS1快篩及通報。

衛生局提醒，台南市於二○一七年六月二十六日起針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第二十五條、第七十條規定處罰鍰新台幣三千元至一萬五千元，無改善期，該公告到今年也繼續適用，請市民不可輕忽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/