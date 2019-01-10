〈南部〉服務學習 國三生盼增文化、科技類

2019-01-10

〔記者劉婉君／台南報導〕服務學習時數納入高中多元入學比序項目，但現有的服務類型仍以環境清潔為主，雖然取得時數容易，學生卻不見得有興趣。建興國中楊芝瑤、徐子晴、劉存祐、黃品勳四名學生以服務學習和學生興趣為探討，對五三六位國三生進行問卷調查，發現有四至五成學生希望能提高文化類和科技類的服務學習機會，同時希望調整時數認證的方式，研究成果獲得全市國中小學獨立研究競賽分組第一名。

問卷發現，在實際服務之前，許多學生選擇服務類型的考量是時數是否容易取得、到服務地點的距離遠近，還有同學相約一起參加等，但實際服務之後，考量這些因素的比例則有下降的情形，學生更能思考服務的內容是否符合自己的性向、興趣、價值觀和個性。

另外，有超過五成以上的學生在服務學習之後，願意嘗試不同的事物，更廣泛探索自己的興趣；約有四至五成學生認為，應該提高文化類和科技類的服務學習機會，即使是環境清潔類，也可以結合園藝設計等藝術型探索，比起單純的掃地，學生會更有興趣。

楊芝瑤、徐子晴、劉存祐、黃品勳四人都有透過服務學習了解興趣的經驗，體認到服務與學習一樣重要。四人建議，為了避免服務學習成為流於形式的分數取得，應降低「服務」階段的時數認證，服務前後的學習準備和之後的檢討、反思，也應列入時數認證。

同時增加文化類和科技類的服務學習機會，以符合學生興趣；實施先以校內為主，再進行校外的服務學習模式；結合生涯相關課程協助學生充分自我探索和反思。

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