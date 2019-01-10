〈南部〉銀聯卡嗶進高捷 享搭乘優惠

2019-01-10

〔記者葛祐豪、王孟倫／綜合報導〕銀聯卡「嗶」進高捷！即日起至二月二十八日，使用銀聯閃付搭高雄捷運，可享不限里程一律十元；但民眾質疑為何獨厚中國人？高捷公司澄清說，優惠差價是由銀聯卡自行吸收。

即日起至228 不限里程一律10元

高雄捷運公司最近動作不斷，日前剛與萬事達卡合作，啟動支付平台，成為北亞第一個可直接使用信用卡刷乘的捷運系統，萬事達卡並結合八大銀行、兩家電子錢包，推出搭乘優惠，還有銀行打出限定期間、車資最低○元起的優惠。

高捷公司昨又宣布，看準銀聯卡在全球的高發行量，雙方合作推出交通領域的行動支付，遊客只需持有支持閃付功能的銀聯信用卡，即可刷卡過閘，不需現金找零，省去購票時間。高捷公司說，銀聯信用卡持卡人，可通過銀聯ＩＣ卡閃付，或銀聯手機閃付，都可「嗶」進高捷。

獨厚中客？ 高捷：優惠差價由銀聯卡吸收

銀聯卡是由中國銀聯公司發行，主要持卡者來自中國及港澳民眾，台灣目前尚未有銀行發行銀聯卡，高捷公司看準中港澳的自由行旅客日增，才開放銀聯卡搭捷運。

對此，不少人紛紛上高捷官網留言，民眾余嘉浩說： 「台灣最多人用的Visa不弄，在那邊舔對岸銀聯卡？」民眾蘇沛恩表示：「原來只有中國人能優惠，高雄人好可憐。」

高捷公司解釋說，高捷沒有設限與哪家發卡組織合作，Visa卡目前也正洽談中；至於使用銀聯卡可享不限里程一律十元的優惠，如同萬事達卡推出的優惠一樣，差價都是發卡銀行自行吸收，高捷公司絕無獨厚銀聯卡的使用者。高捷公司強調，提供旅客更多元與方便的支付方式，才是高捷的本意，並無政治意涵。

台灣無分支機構 在台無法申請銀聯卡

針對中國發行的「銀聯卡」的使用資格身分，台灣人是否也可申請？國銀主管表示，台灣目前並未開放銀聯卡來台灣設分支機構，必須在中國或香港的銀行開戶，在國內並無法申辦。

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