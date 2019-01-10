〈南部〉高雄幣18日上路 三大商圈試辦

2019-01-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大高雄觀光商圈總會將於十八日，在六合夜市、光華夜市及南華商圈推動「高雄幣」，邀請市長韓國瑜試用；高市府也將成立一個部門，專門推動高雄幣。

韓國瑜將邀王金平到六合夜市試用

大高雄商圈總會理事長劉昭智說，將於十八日在六合夜市、光華夜市及南華商圈，推動區域性商圈金融貨幣APP（簡稱高雄幣），邀請前立法院長王金平、韓國瑜到六合夜市，教民眾如何使用。

使用「高雄幣」幕後推手是中華科技金融學會總秘書長劉湘國，他表示，學會去年八月推出「高雄幣」的自拍影片，流傳於YouTube，九月向經濟部中小企業處申請SBTR地方創生案件，並由學會與商圈攜手合作，經過半年時間與各試辦商圈磋商，終於推出「高雄幣」。

到簽約店家消費 回饋金存進APP

但「高雄幣」如何使用？民眾只要在六合夜市、光華夜市及南華商圈等約一百家簽約商家消費，店家會掃描手機QR code，讓民眾下載「高雄幣」APP，每筆最低消費十元起，就可獲得一％至十％不等的回饋金額，直接存到APP，每一元高雄幣等同一元新台幣，下次在簽約商家消費可部分或全額折抵。但民眾須注意，三十天內若未再消費，「高雄幣」會扣除三分之一，九十天未消費，「高雄幣」就歸零。

落實把錢留在高雄的循環經濟

劉湘國強調，「高雄幣」是落實把錢留在高雄的循環經濟，未來加入的夜市商圈業者會更多。至於回饋金額一％至十％，是指前兩個月的試辦期間，後續可能會調整。高雄市經發局表示，未來夜市商圈透過虛擬貨幣方式，盼能刺激買氣。觀光局則說，「高雄幣」的概念來自於區塊鏈 ，不是誰的專利，觀光局會成立一個部門，專門推動高雄幣。

高雄幣小檔案

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