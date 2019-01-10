〈南部〉衛武營助南台灣 登全球度假勝地

2019-01-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕世界最大單一屋頂劇院衛武營國家藝術文化中心去年啟用，創下八週外媒近八十篇報導紀錄，成功讓世界看到台灣，今年更助攻南台灣榮登由英國權威媒體《衛報》評選的二○一九年全球度假勝地熱門榜，蟬聯全球四十個值得一遊的地區。

英國衛報肯定 台灣躍升為國際文化大國

衛武營扮演南台灣藝術文化發展的領頭羊，開幕季八週累計八十七萬人次入館，吸引外媒報導近八十篇，包括英國權威媒體《衛報》、德國《法蘭克福廣訊報》等，《衛報》去年以「史詩級鉅獻」稱讚衛武營是地表最強藝術表演館，驚嘆台灣面臨中國統一強大威脅，仍勇敢投入國際文化舞台，成功的文化外交讓全世界看到台灣。

被譽地表最強藝術表演館 吸引旅客探索

《衛報》今年以衛武營啟用的意義，肯定台灣躍升為國際文化大國，這是台灣繼去年台北之後，衛武營引領南台灣受到國際矚目，再度入選「二○一九年度假勝地熱門榜」，與美國大峽谷國家公園、法國諾曼第、印度聖雄甘地故鄉古吉拉特邦等國際知名文化、歷史與自然景點，一同獲選全球四十個值得一遊的地區。

《衛報》點出衛武營全台唯一葡萄園式音樂廳擁有亞洲最大的管風琴、與屋頂相連的戶外劇場，歌劇院後台有五個舞台布景空間可隨時切換，及其他提供戲劇、舞蹈、音樂、馬戲的劇院與空間，是旅客探索首都台北之外地區的理由之一。

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