〈南部〉台東就業中心媒合 助婦女重返職場

2019-01-10

〔記者張存薇／台東報導〕婦女為照顧家庭而辭職，如何重返職場？勞動部台東就業中心指出，歡迎穩定、配合度高且希望回歸職場的婦女找到適合自己發展的領域、穩定就業，像成功鎮婦女高苹虔為了重返職場而進修，企圖心十足，台東就業中心也成功協助她回到家鄉，在社福機構擔任教保員。

台東就業中心指出，高苹虔因為自己也有身障孩子，因此想學習正確的照顧態度與方式，每兩週從台東到嘉義進修相關課程，並參加縣府教保員培訓，順利取得工作資格後，再到台東就業中心登記求職，希望能找到就近照顧自己孩子的教保員工作。

台東就業中心評估高苹虔的需求與所學後，逐一聯繫台東成功地區的特教單位，找到一家身障社福團體願意給予高苹虔彈性的工作時間，讓她每週能有兩天時間帶孩子到醫院回診，讓高苹虔也更認真工作，照顧特教孩子得心應手。

她說，看到這些特教的孩子從一開始排斥與她接觸，後來會主動寫感謝卡，而情緒控制較弱的孩子逐漸學會規矩，這些都是她在這份工作當中最大的成就。

民眾若有求職需求，可洽台東就業中心，電話：089-357126。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/