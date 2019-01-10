〈南部〉核三輻射灰渣超標 隔1年開罰

2019-01-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠去年二月掩埋場的輻射超標灰渣事件，被舊事重提，屏縣府還罕見地在過了一年後依「廢清法」告發；核三廠表示，該起事件去年都已處理妥當，不了解縣府開罰原因。

「縣府去年被核三瞞過去了！」屏縣府環保局解釋，去年縣府隨原能會等單位進廠內掩埋場，檢測結果顯示含鈷六十人工核種為三、四十貝克／公斤，遠低於放行標準，但後續原能會檢測超標，廠方卻完全沒有告知屏縣府。

屏縣府擔心核三廠如法炮製類似「黑箱」作業，決定依「廢清法」告發，可處六千元以上三百萬元以下罰款，十六日也會邀集核安委員會及原能會召開核安事故小組專案會議，請台電作專案報告。

去年二月原能會配合屏東縣政府現勘核三廠廠區內事業廢棄物掩埋場，於該掩埋場採取兩份土壤試樣分析，結果顯示含鈷六十人工核種分別為三十七．七及四十．六貝克／公斤，小於環境試樣放射性分析預警措施的調查基準值（四千四百貝克／公斤），但後續擴大取樣在掩埋場測得土壤約有一百一十五貝克／公斤的人工核種鈷六十，放射性低於廠內預警值，微幅超出原子能委員會規定八十貝克／公斤的放行標準，被原能會開立情節屬輕微的四級違規，並要求具體改善。

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