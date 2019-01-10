〈南部〉台東元宵遶境鞭炮管制 警消環保：沒辦法

2019-01-10

〔記者黃明堂／台東報導〕台東天后宮盼縣府警察、消防、環保單位強力介入元宵遶境秩序鞭炮管制，但各單位都端出法令說無從介入，警察單位強調只有犯罪發生時才能處理，廟方人員質疑「預防犯罪」淪為空談。市長張國洲說，下次將邀各宮廟負責人協調秩序維護及自律問題。

將邀各宮廟協調秩序維護及自律

天后宮長期主辦元宵遶境，因自覺無力處理各種脫序問題而拒辦了兩年，經縣長饒慶鈴及市長張國洲力勸，今年恢復主辦，八日在市公所召開協調會，張國洲與縣府各單位共同就秩序維護及鞭炮施放管制問題討論，董事長林有德見各單位都端出法令推三阻四，忍不住自揭曾被陣頭屁孩施暴的往事。

林有德今年八十一歲，幾年前一次遶境，隊伍進入天后宮廣場，他見一陣頭準備了整台車的鞭炮要大肆施放，恐影響其它隊伍前進，他於是上前好言勸阻，不料一位少年家將拿出神器就往他老人家身上猛揮，還好閃的快，否則肋骨會斷好幾根。這種狀況發生時，警察在哪裡？環保局為何又對大量的鞭炮視而不見？

縣警局針對林有德險遭施暴一事表示：「這種情況發生時，只要一通電話，警察馬上處理」，但也強調，施放鞭炮、阻礙隊伍行進等一般脫序狀況，因非犯罪行為，警方無從介入。

台東警分局也說，分局警力逢元宵都全面停休，全心全力投入，絕不退縮，但畢竟不是主辦單位，也只能依法行政。

環保局官員也說對於大量施放鞭炮，無從管制，頂多只能就凌晨一點以後的放炮行為取締。消防局則說只能就大量囤積販賣鞭炮查處，無法管到放鞭炮。

對於遶境路線常見搭棚架設臨時壇，攔阻陣頭要求參拜，並大量施放鞭炮，縣府民政處說，建管單位的看法是只要不影響騎樓通行，就無法取締。

天后宮質疑預防犯罪淪為空談

林有德忍不住說：「枉費縣長及市長這麼重視這個活動，各單位卻拿法令推三阻四」，廟方人員林崑成對於犯罪發生才介入的說法也難接受，質疑警方口口聲聲說的「預防犯罪」都是空談。

縣警局說，就算警方出面勸導，陣頭也不一定會聽，甚至一年曾以優勢警力排除長時間放炮的阻礙隊伍行進行為，反而招來強烈批判。因此，只能針對研判有治安狀況的地點，派出優勢警力來預防。

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