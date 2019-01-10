〈南部〉小北觀光夜市 台南市府擬BOT開發

2019-01-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市北區「市26」市場用地（現址即為小北觀光夜市），市府打算ＢＯＴ委外經營，正進行可行性研究評估；不過，現有一百八十多家攤商未來如何安置，以及企業是否願意投資經營，都納入評估重點，最慢年底前有結果。

可行性評估 最慢年底出爐

小北觀光夜市（又稱小北商場），是老台南人熟悉的美食重鎮，不少老店依然飄香，內衣、鞋子等傳統百貨堅持崗位，但跟以前東帝士百貨仍在時期所形成的小北商圈相較，不像往年那樣繁榮風光。

市場處表示，隨著大台南經濟發展，小北觀光夜市須振興轉型，才不會漸被弱化下去，希望透過ＢＯＴ案委託民間廠商營運管理，以提升整體服務品質。依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定，地下一層及地上一層，或地上一層及二層做為市場使用，目前國內亦有相關傳統市場轉型成功案例，該案基地未來委外開發，應可創造多贏局面。

不過，小北商場發展協會也反映心聲，委外ＢＯＴ案至少三年的興建期，興建期間原攤商無法營業，生計將受影響，且目前市府以優惠租金租給小北商場，未來委外廠商是否仍願意以原租金價格出租，令人憂心。小北商場也建議，現況每個攤位規模約十坪，未來委外攤位規劃能不低於此規模大小，以及若不願繼續承租ＢＯＴ案攤位的原既有攤商，可以另有補償方案。

開發期間 將覓地安置攤商

市場處不諱言表示，ＢＯＴ案開發興建期間，在市區另覓一處夠大的腹地空間暫時安置攤商生計不容易，招商條件則會要求廠商將原攤商優先規劃容納對象，但相對廠商是否願意如此？加上整體經濟環境競爭激烈，廠商自有投資風險評估，可行性變數尚難預料。

市場處表示，評估最慢今年底前出爐，如果可行，就能進一步著手招商計畫。

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