〈南部〉高雄幣將推出 台東金幣盼跨域合作

2019-01-10

〔記者張存薇／台東報導〕高雄市將推出「高雄幣」，其實台東縣早在兩年前就率先推出「台東金幣」，搭配可兌換消費的台東金幣吸引民眾下載「TTPush踢一下」APP，達到宣傳縣政目的。台東縣民僅廿一萬多人，但只要認同台東的民眾都可透過申請APP、成為「V型人」數位縣民，縣長饒慶鈴指出，今年會員目標為十二萬人，未來希望與高雄市、新北市等有意推動虛擬貨幣的縣市跨域合作。

「TTPush踢一下」APP主要是宣傳縣政、活動為主，透過不定時發送限額問卷，吸引會員填答後獲得台東金幣、十元金幣等於新台幣一元，累積足夠數量後可在合作店家消費，也能繳交台東市的路邊停車費，到富山護漁區等景點則可享縣民入園優惠等，目前簽約商家超過兩百家、前年會員人數達三萬人，去年已超過五萬人。

逾200簽約商家 今年目標會員達12萬

縣長饒慶鈴表示，TTPush使用方便，顯見台東是一個擁抱新創科技的智慧城市，今年將衝刺利用TTPush「台東金幣」，透過熱氣球、衝浪等國際活動宣傳，讓更多認同台東的人加入「V型人」成為「台東數位縣民」，目標會員達到十二萬人。

國計處長余明勳指出，縣府會持續推廣台東金幣的普及率，同時也向中央爭取預算投入「幣鏈賦能」計畫，並與高雄市、連江縣、澎湖縣、台中市、新北市等有意推行虛擬貨幣的縣市跨域合作，並將推動台東好物電商購物優惠，讓成為V型人的縣外會員到台東旅遊時、可享與縣民同等優待，也可以用台東金幣線上購物。

台東縣政府今年持續推動「台東金幣」。（記者張存薇攝）

台東金幣VS高雄幣

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