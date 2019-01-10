〈台北都會〉「柯韓會」破局 韓將為陳炳甫站台

2019-01-10

〔記者蕭婷方、蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕「柯韓會」破局，外傳與韓國瑜將為國民黨立委補選參選人陳炳甫站台有關，隨即陳炳甫昨天對外宣布，將邀高雄市長韓國瑜站台造勢，韓已點頭答應，就待確認時間；而柯家軍無黨籍參選人陳思宇昨晚也與市長柯文哲二度同台，發表競選歌曲；民進黨候選人何志偉昨天一撇「無大咖站台說」，民進黨主席卓榮泰正式上任首站，就率領選區議員與何同框，展現團結氣勢。

陳思宇發表競選歌曲 柯力挺

陳思宇昨正式對外發表競選歌曲，歌名就叫「讓白色發光」，主歌數度強調要推倒「顏色高牆」、「凝聚白色力量」，大打正牌柯家軍旗幟，台北市長柯文哲也現身力挺，並與陳一同高歌。

至於陳炳甫昨受訪時證實，將舉辦一場聯合造勢團結大會，邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜等黨內大咖為自己拉抬聲勢，目前三人都已點頭答應輔選。

何志偉與主席卓榮泰同框

相對藍白頻有大咖站台，何志偉宣布參選以來，僅以勤跑基層、鞏固組織應戰，外界譏民進黨已無人可站台。何志偉昨下午先是與新任黨主席卓榮泰同框，受訪時更表示，民進黨現階段還在檢討，現在是做事的一刻，不是找人站台，候選人要謙卑聆聽、「要汗水不要口水」。

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