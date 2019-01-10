〈台北都會〉柯促檢討 北市各局處退訂報紙

2019-01-10

〔記者沈佩瑤、蕭婷方、周彥妤、鍾泓良、黃建豪、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲前天在市政會議上，要求各局處及其附屬機關「全面檢討」訂閱實體報章雜誌的需求，隨即爆出各局處退訂潮，文化局昨立即下令所屬各藝文場館全面退訂報紙，民政局所屬區公所及戶政事務所也全面退訂。對此，有傳播學者呼籲不建議全面廢除紙本，並批柯管這事「有點小」，應交由局處依照預算和需求執行。

學者呼籲 不建議全面廢除紙本

柯四年前一上任，就取消市長室訂報，還要求各局處「檢討」，當時至少一半局處退訂報紙，北市各級學校甚至只訂國語日報；如今柯連任後，前天又在市政會議上指示要「Ｅ化」，包含報章雜誌都希望可以減紙，並要求秘書處重新統整各局處的訂報、訂雜誌份數。

文化大學新聞系主任胡幼偉昨受訪直言，柯管這事「有點小」，應交由局處依預算和需求判斷；他強調，「紙本的報章雜誌不建議完全廢除」，公務員要掌握時事，決策才不會偏差，且上班滑手機也容易影響工作效率。此外，傳統報紙的好處是已整理好資訊，網路新聞是條列式的、且資訊較為零碎；年長的洽公民眾不一定習慣使用智慧型手機，翻閱報章雜誌可打發排隊時間。

民政局昨證實，未來民政局轄屬的區公所、戶政事務所將全面退訂報紙。文化局也說，今年起將取消訂報，連帶所屬藝文場館都不會訂。衛生局表示，本來都有訂，目前仍在討論是否改成電子報瀏覽就好。

產發局及其轄下機關、交通局等局處皆表示，報紙、週刊早於二○一五年初，就配合柯文哲Ｅ化政策，沒有再訂閱。

觀傳局則回應，身為媒體業務管理的督導，還是繼續訂報，份數維持不變。工務局、都發局、社會局、勞動局和環保局皆表示，目前尚未接獲相關訊息，若未來市府有書面新的指示規定，將再依其規定辦理。

但有公務員抱怨，報紙將新聞議題放置的版面與大小，在影響力上會有不同，有時長官一問，還得自掏腰包到便利商店買報紙蒐集輿情，很不方便。

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