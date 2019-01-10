〈台北都會〉北市聯醫爆收回扣 柯P：不可能都聖人

2019-01-10

〔記者沈佩瑤、陳恩惠／台北報導〕台北市長柯文哲最愛拿「任內沒有任何局處首長因貪污下台」說嘴，還曾酸新北市連副市長都貪污被關，近日卻傳出台北市立聯合醫院藥劑部主任向廠商提供不實資料，涉嫌收受三百餘萬元回扣弊案。柯文哲昨受訪對此撇清稱，至少重大弊案和一級首長沒有，但整個北市府八萬人的團隊，不可能期待每個人都是聖人。

柯曾酸新北市前副市長貪污

柯文哲競選連任時，多次在公開場合自豪任內沒有局處首長因弊案下台，不像營建署前署長葉世文、新北市前副市長許志堅，因副市長不會貪污，局處首長就不會貪污；局處首長不會貪污，科長就不會貪污，「因為我都沒有在拿錢，你在拿什麼錢」，這是人的本性。上月廿五日小內閣總辭，他也不忘誇耀此事，還稱「跟過去很不一樣」，期盼將新的政治理念發揚光大，成為政治上的主流！

聯醫藥劑部主任陳立奇 遭收押

未料，卻爆出台北市聯合醫院副策略長兼藥劑部主任陳立奇、藥品管理組主任陳怡靜，涉嫌利用「社團法人台灣臨床藥學會」名義，取得三項有關「長照藥事服務計畫」的標案，竟以不實資料請款，經費流入蕭姓人頭帳戶中，從中牟利三百餘萬元，士林地檢署漏夜偵訊，陳怡靜以廿萬元交保、臨床藥學會承辦人李姓女子、人頭帳戶蕭姓男子分別以五萬及三萬元交保。

至於陳立奇，因涉犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」嫌疑重大，且有相關證人尚未到案，有勾串、滅證之虞，昨晚八時遭法官裁定羈押禁見。

柯稱至少一級首長沒有大弊案

柯文哲昨上午出席教育局活動後接受媒體聯訪，針對聯醫收回扣弊案，他僅說：「不知道，還是交給司法單位。」面對外界質疑柯市府「清廉政策」金字招牌掉漆，柯除兩度強調「至少大的弊案和一級首長沒有」，竟還脫口︰「一、兩個警察收紅包怎麼會沒有？還是會有啊！」他還說，北市府八萬人的團隊，不可能期待每一個人都是聖人，大規模的弊案還是沒有，至少一級首長沒有。

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