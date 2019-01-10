〈台北都會〉北市年貨大街送發財金 頭獎「一兩黃金豬」

2019-01-10

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節將至，台北市年貨大街開跑，今年聯合九大商圈、夜市舉辦優惠活動，推出以紅包袋裝的限量豬年發財金，內含刮刮卡，獎項多達五百種，頭獎為價值六萬元的「一兩黃金豬」；此外，今年鮑魚、魷魚產量減少，預估價格將上漲兩至三成，魷魚絲也連帶上漲，花生、瓜子、開心果價格則與去年差不多。

九大商圈、夜市辦優惠活動

台北市政府今年聯合迪化街、寧夏夜市、艋舺夜市、華陰街、後站商圈等九大商圈推出年節活動，北市商業處昨舉辦記者會，展示九大商圈年節商品，包含乾貨、生鮮、年菜、夜市小吃、皮鞋、服飾等，應有盡有。

內含刮刮卡 柯P近期也將發放

台北市長柯文哲也將於近期在七個商圈、夜市發放發財金紅包，內含刮刮卡，獎項多達五百種，除了一兩黃金豬外，還有高級行李箱、Switch、年貨禮盒、LINE Points點數一○○點等。

500種獎項 消費、下載App可獲得

九大商圈、夜市串聯活動包含︰只要在期間內前往兩家以上活動指定店家消費滿一千元，即可限量獲得LINE Points一○○點；每日在指定店家不限金額消費的前十位民眾，可獲得發財金一份；民眾只要使用「TaipeiFriendlyGO!」App，或是每日前一百名下載「台北捷運GO」App，也能獲得發財金。

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