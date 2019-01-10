〈台北都會〉秋後算帳？ 連江縣長落選人考績「吃丙」

2019-01-10

〔記者林欣漢／綜合報導〕去年以無黨籍身分參選連江縣長失利的連江縣自來水廠副廠長朱秀珍，她在去年底選後先被縣府記過懲處，去年的考績又被縣府評為丙等，如果連續兩年丙等，將被汰除公務員資格，她表示無法接受，將循程序申訴；對於外界質疑縣府「秋後算帳」，連江縣政府澄清與選舉無關。

自來水廠副廠長選後被記過懲處

朱秀珍競選連江縣長挑戰「長官」國民黨籍的縣長劉增應，劉後來順利連任；朱秀珍在競選期間發表四格漫畫等文宣，揭發勝利淨水場的水質不符標準等縣政缺失，去年十二月二十六日就被縣府以「未經許可私自發表水廠掌理事項，發表內容與事實不符，有誤導民眾之嫌、損害機關聲譽，又不聽勸導及指揮，影響水廠內部和諧」等理由，劉增應批示將朱秀珍記過一支。

「真的有夠狠！」朱秀珍不平地說，她是以候選人身分關心馬祖的水質檢測及供水安全，未料選後就遭秋後算帳，縣府高層不但逼她離開，她去年的考績也被評為丙等，為了秉持對鄉親的承諾，她絕對不會請調離開馬祖，會循程序申訴。

縣府：私自發表消息 與選舉無關

連江縣政府人事處長林承澤表示，朱秀珍早在二○一七年八、九月曾自行發表水費調漲消息，與事實不符並誤導民眾，經縣府、自來水廠考績委員會討論後決議記過，與選舉無關。

連江縣長落選人蘇柏豪也聲援說，縣府的做法與獨裁政權無異，追殺朱是「殺雞儆猴」，藉此警告公務員反抗下場，這是荒謬的馬祖悲劇。

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