〈台北都會〉〈新北評鑑甲等〉托嬰中心老師施暴 幼童遭塞櫃

2019-01-10

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕新北市永和區私立淯薪托嬰中心被指控有二至三名老師涉嫌對至少三名幼童施暴，包括將幼童塞入櫃子、粗暴拉扯幼童上下搖晃、用木鏟爆打腳底等；新北市政府社會局昨天協助轉介二十多名幼兒到其他托嬰中心，對托育人員從重裁罰十四萬元，終身不能擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員，這家托嬰中心也裁罰卅萬元並勒令停辦。

重罰托育人員 終身不能擔任

市議員張維倩接獲檢舉後召開記者會，投訴的家長提供側錄影片，內容是幼兒尖聲哭叫，被托育人員粗暴拉扯並上下搖晃、托育人員拿木鏟拍打幼兒的腳底、將幼童塞到櫃子內；張維倩痛斥說，這樣的托嬰中心竟然獲得評鑑甲等？怒批市府的評鑑標準如何讓家長信賴？

社會局兒童托育科長林秀穗表示，淯薪托嬰中心每年接受二到四次稽查及至少三次的外聘督導現場輔導，都未發現異樣，去年八月在每三年一次的評鑑中獲得「優、甲、乙、丙、丁」五等第中的甲等，之前也未接獲該中心有任何不當對待幼童的通報，但曾有被投訴環境衛生、噪音、人力配置等問題。

主任請辭 托嬰中心勒令停辦

淯薪托嬰中心被指控施暴的主任夏惠娟昨天請辭，她受訪時雖然道歉，但面對記者提問時又說，「不是施暴，是情緒失控」，她還嗆記者「那你想怎樣，請你告訴我」。夏惠娟說，「抱歉，是我們不對，不應該有不當行為。」對於投訴的家長指控要求調閱監視器卻遭拒絕，她表示家長有看只是不滿意；對於家長質疑施暴時間長達半年以上，她反問記者說，「你有什麼證據說我們施暴半年以上？」

記者問她為何施暴？她說，「我承認，我才出來道歉啊。」媒體追問她，道歉就能解決事情嗎？她竟反嗆，「那你想怎樣，請你告訴我，你想怎樣？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/