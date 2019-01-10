〈台北都會〉基隆擺脫「爛路王」 雪恥獲千萬

2019-01-10

〔記者盧賢秀、林欣漢／基隆報導〕基隆市終於擺脫「爛路王」的罵名！內政部營建署公布「道路養護管理暨人行環境無障礙」考評，基隆市從昔日的墊底，如今翻升為甲等，還獲得最佳進步獎，獎金共一千萬元；市長林右昌高興地說，基隆終於一雪前恥，他會再接再厲改善交通與人行環境，讓民眾有感。

2016年墊底 2017年棄賽被評為丙等

基隆市在二○一六年的營建署道路養護評比時墊底，被民眾譏諷為「爛路王」，林右昌在二○一七年就職三週年記者會曾表示，他不接受不公平的評比制度，基隆的道路品質不敢說一百分、九十分，但至少也有七十五分；林右昌為了抗議評比不公，後來「棄賽」而被營建署評為丙等，是全國唯一丙等的縣市。

林右昌強調，基隆市的山坡地多、路幅狹窄，中央規定新鋪的道路不能評比、參賽道路要有五百公尺以上、不得重複參賽等，對基隆不公平，他去年向行政院長賴清德反映，營建署後來修改部分評比內容，調整無遮簷人行道列入評比，坡度超過七％的道路排除評比。

去年總成績甲等 還獲最佳進步獎

市府工務處長張元良指出，根據營建署最新公布的評比結果，二○一八年基隆市在「道路養護」、「人行環境」、「交通工程」三項大幅進步，「人行環境」更獲得縣市型的分組前兩名，總成績甲等並獲得最佳進步獎。

市府加強查驗 施工品質不佳就重罰

張元良說，這幾年來，每年都選擇一至二條交通幹道闢設示範道路，完工後嚴格限制管線單位在二年內不得申挖，已完成仁一路、信一路及中正路等三條示範道路，同時成立路平專案平台、道路挖掘即時通報平台、執行管線挖掘抽查機制，發現施工品質不佳就重罰，並在試辦道路加入石灰抗酸，讓道路耐久平整。

林右昌說，基隆市終於「洗刷冤屈」，他上任後努力改善施工品質並加強督導查驗，基隆市的道路品質已逐年改善，絕對沒有外界說得那麼差。

此外，行政院考核成績出爐，基隆市在社會福利、基本設施、教育和財政績效等四項獲得佳績，增加一千二百多萬元補助款。基隆市環保局首次引進三輛油電型的資源回收車，昨天舉行交車典禮，環保局指出，油電車節省油耗、降低噪音及減少污染排放，提高垃圾清運效率及品質。

捷運三鶯線施工 受影響住戶減免房屋、地價稅

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌區鶯桃路段架設捷運三鶯線的高架橋墩，施工圍籬造成道路限縮並劃設紅線，周邊商家抱怨無法做生意，昨天在鳳鳴國中舉行說明會，會中砲聲隆隆；新北市捷運工程局三鶯工務所主任張壯習表示，採取滾動式架設圍籬，施工完成就還路於民，國稅局已同意讓受影響的住戶減免房屋稅、地價稅。

鳳鳴里里長陳芷柔表示，捷運施工造成道路限縮並劃設紅線，民眾不敢臨時停車買東西，嚴重影響店家做生意，鶯桃路從四線道減為兩線道，車流更壅塞，「上午七點前沒出門，就要面臨堵車的心理準備。」民眾批評說，施工期間忍受交通黑暗期，要求政府提出補償措施。

張壯習表示，在福德一路到便利商店路段，民眾反映下雨會淹水，高架橋墩完工後會加設排水箱涵，該路段會再增加一年施工時間；在捷運改道上，捷運局指出，三鶯線的路線已由行政院核定，若是居民建議的路線，環評差異報告、都市計畫變更都需要重新提出，將無法如期完工。

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