〈北部〉萬里水力發電案 將開部落會議

2019-01-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委高潞以用去年底在立院經濟委員會擋下台電提出的萬里水力發電計畫一○八年度預算一億八百卅六萬餘元；但台電並未停止計畫，目標二○二八年商轉，目前仍在二階段環評，需依照原住民基本法，召開部落會議補「行使諮商同意權」投票。萬榮鄉公所表示，本週五前將公告「萬里水力計畫關係部落」，公告期卅天，公告完成二個月內需召開部落會議，預計三月可完成程序。

4關係部落 行使諮商同意權

台電預計投資九十五億餘元辦理「萬里水力計畫，預計在萬里溪中游設置高六到十三公尺攔河堰，蓄水經六公里地下頭水隧道引水至下游的半地下電廠發電，裝置容量四十九千瓩，預計二○二八年完工；依照台電內部評估，現值報酬率一．九五三％、投資回收年限則長達四十九．四二年。

該計畫目前仍在二階環評，去年七月環保署環委到萬榮「現勘」並舉辦公聽會，當時多數村長、民代都表示支持，但去年地方選舉後，持反對意見的村長、鄉民代表大多當選，目前「贊成開發派」連任者，只剩出身明利村的代表會副主席賴淑鶯；同為明利村的村長劉添順則反對開發，而電廠所在地的萬榮村包括新任代表高德亮、新任萬榮村長黃春娘等都反對開發。

萬榮鄉長古明光說，由於「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」二○一六年才實施，原民會認為應依新法規補正同意程序，鄉公所依法將電廠所在地的萬榮村摩里莎卡部落，及電廠連外道路會經過的明利村馬里巴西部落、馬太鞍部落及大加汗部落公告為「關係部落」，預計本週五以前進行卅天公告，部落需在二個月內召集部落會議行使諮商同意權，如未開會可由鄉公所代行召集，預計三月份應該可以完成。

秘書林新銀說，部落會議行使諮商同意權時，該部落家戶代表需過半數出席，進行不記名投票，萬榮村共有三百一十八戶，明利村有二百七十七戶，不克出席者可填寫委託書、委託他人代為投票。

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