〈北部〉被架空？宜縣副縣長林建榮否認

2019-01-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上任，副縣長由國民黨前立委林建榮出任，但外界傳言，林建榮沒有被賦予重要任務，府內的事務，林姿妙多指示秘書長林茂盛處理，林建榮恐怕被架空；對此，林建榮回應「沒有啦」，副縣長角色本來就是要退居幕後協助縣長，沒有「架空」的問題。

選前，林建榮賣力為林姿妙輔選，外界盛傳林姿妙的副手就是林建榮。選後籌組縣府小內閣，最初曝光以林建榮為首的名單，被批評是「長壽俱樂部」。林姿妙親上火線，否認林建榮是副手，其陣營也放出副縣長要符合年輕、專業、不具包袱、有經驗政務官，強調會讓外界耳目一新。

然而，林姿妙最終仍敲定林建榮接任副縣長，外界解讀是因為尋覓不到適合人選，才暫時讓林建榮接任。縣府人員透露，林姿妙就任後，府內多數重要業務與會議，多由秘書長林茂盛處理或主持，發言人也由林茂盛擔任，林建榮沒有被指派重要任務與工作，雖位居副縣長卻感覺被架空。

「沒有啦，絕沒有被架空的問題！」林建榮指出，副縣長的角色，就是協助縣長推動縣務，本來就要退居幕後，他的主要工作包含代表縣長出席活動、主持會議，或者注意縣政問題與細節並給予建言，多都是第二線的輔助工作。

林建榮說，前縣長林聰賢時代的副縣長吳澤成，被賦予很多第一線工作，外界拿吳跟他比較，才會覺得他被架空，但實際上沒有，這只是定位問題，至於秘書長是幕僚長，負責府內業務處理，本來就該站在第一線。

林建榮表示，他的職責就是不能站到第一線搶鎂光燈，必須把握好分工合作原則，拿捏好分寸，退居幕後做好輔助角色。

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