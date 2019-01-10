〈北部〉有地沒錢 烏石港爭設公營製冰廠

2019-01-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向漁業署提案爭取六千萬元，打算在烏石港興建全縣首座公營製冰廠；頭城區漁會總幹事陳秀暖說，頭城漁民目前須從溪南龍德工業區運冰，運送成本過高，也影響魚貨新鮮度，興建製冰廠對頭城漁民就像「吃飯」一樣重要；縣政府指出，已向漁業署提案希望今年爭取到預算。

目前須從溪南龍德工業區運冰

頭城鎮烏石港屬於第一類漁港，二○○五年興建由漁業署管轄，現有兩百六十九艘船隻進駐出入。不過，港內卻沒有製冰廠，讓漁民頗有怨言；陳秀暖指出，溪北沒有製冰廠只有碎冰廠，漁民為保持捕撈的魚貨新鮮，都要到溪南龍德工業區運冰，運送成本高，且魚貨上岸，還要等冰長途跋涉運來，嚴重影響新鮮度。

「興建製冰廠，對頭城漁民而言，如平常人吃飯一樣重要！」陳秀暖說，烏石港當初興建，本來就有預留製冰廠興建空間，早已準備好，但多年來苦於沒有興建經費，一直沒有製冰廠，尤其到了夏天，冰的需求量大，沒有製冰廠導致「冰」源短缺，希望縣府與漁業署重視這個問題，照顧漁民生計。

宜縣府︰去年提案盼今年預算到位

縣府漁業管理所所長林芳民指出，縣內的製冰廠都是民營，且全都位於溪南，縣府才會打算爭取在烏石港，興建全縣首間公營製冰廠，除減少溪北漁民運送成本，也希望透過價格競爭，讓冰的市價能夠平穩，烏石港製冰廠建成後，也能造福大溪及梗枋漁港，縣府去年底已向漁業署提案爭取經費，希望今年預算就能到位。

另，屬於第二類漁港的頭城鎮梗枋漁港，已有三十八年歷史，縣府也向漁業署爭取五千萬元，希望針對漁港內的漁市場進行整修。林芳民指出，梗枋漁港現有一百六十九艘船進駐使用，不少漁民反應，漁市場年久失修，不少牆面磁磚脫落，對漁民作業造成危險，盼能盡速整修。

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