〈北部〉花蓮、吉安鐵路高架化可行性評估 趕春節前送審

2019-01-10

〔記者王錦義／花蓮報導〕大花蓮都會區因鐵路在市區形成七處平交道，地方期盼高架化多年，立委蕭美琴趁前瞻計畫花東雙軌工程，提出原地高架訴求，但過去卡在地方未做可行性評估報告及經費不足問題懸而未解，剛轉任縣議員的前吉安鄉長黃馨昨邀集縣府各單位，希望加速推動市區鐵路高架化可行性評估報告，並請蕭美琴在中央協助幫忙爭取預算。縣府表示，預計趕在農曆年前提交可行性評估報告送鐵道局審查，盼能趕上雙軌化期程。

花蓮火車站到吉安干城站間有七處平交道，穿越花蓮、吉安市區主要商業及住宅區，從一九九二年至二○一七年，鐵路事故造成六死八傷，且不利都市發展，過去地方爭取高架化，在二○一七年縣府原提出鐵路西移到中央路的高架化計畫，但經費高達近三百億元，其中地方就要負擔九十億元經費，最後縣府撤回鐵路西移案，縣長徐榛蔚在立委任內也改支持原地高架的方案。

議員建議延伸到木瓜溪北側 吉安全境高架化

縣議員黃馨昨在縣議會召開專案協調會，邀請立委蕭美琴辦公室主任、顧問公司、地方及中央單位，縣議員張美慧、黃振富、蔡啟塔、蔡依靜等人也到場關心。粗估總經費約一百卅五億元，縣府需自籌約廿三億元，由於顧問公司簡報高架化部份僅規劃到永興平交道以後，並沒有往南到木瓜溪橋，加上周邊省道台九線等連接問題，與會人士認為規劃案仍不夠完整。

黃馨說，地方重大建設，希望縣府要廣納民意，做最好規劃，她跟與會議員都認為全案應延伸到木瓜溪北側，吉安鄉內全境高架化，並提前在建國路平交道前抬升到最高點；黃振富則說，高架化後中央路向南延伸三百公尺就可連結台九省道，成為花蓮市的外環道，公路改善部分應納入評估。

縣府觀光處長唐玉書表示，除鐵路高架、雙軌，全案要整合救災、防災、地方基礎建設、民生發展、未來都市規畫等，做整體性的規畫，可視情況分成短中長期推動，但計畫內容一定要完整。其餘包括高架向南延伸、中央路連結等意見，會修改可行性評估報告一併送審，至於還需增加多少經費仍需計算，預計趕在農曆年前提交鐵道局審查，盼能趕上雙軌化期程。

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