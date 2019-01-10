〈北部〉竹東圳第一號隧道 列歷史建築

2019-01-10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕創建逾九十年歷史的竹東圳，不僅對早年農業發展深具貢獻，更是作為新竹科學園區水源—寶山水庫的導水渠道，造就了台灣的經濟奇蹟，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多功能；新竹縣古蹟歷史建築審議委員會審議通過，將古樸優美的竹東圳第一號隧道登錄為歷史建築予以保護，近期即將公告。

縣府文化局表示，竹東圳於日治時期昭和元年（一九二六年）動工興建，由竹東二重埔仕伸林春秀等人起造，以人力一鑿一鋤開闢，昭和三年完工通水，圳路總長廿一公里。隧道上刻有「創設功勞者林春秀」八個字。

竹東圳沿著等高線開鑿，遇山開隧道，沿途共有大小隧道十三座；其中，第一號隧道入水口為至今少數還保持原貌的隧道。第一隧道位於竹東鎮軟橋里的南清公路旁，隧道採磚造，造型古樸優美。以磚做為結構材，以拱做為隧道結構承重的古典做法，代表時代性的建築技術意義；做為竹東圳的代表性的入水口，承載了竹東圳的歷史意義，整體具有文化資產的潛力價值。

竹東圳以汲取頭前溪上游支流的上坪溪水為水源，自上坪攔河堰取水口起，穿過軟橋里後；圳路進入一號隧道，此間以十三座大小隧道、六座水路橋、三座虹吸工及明暗渠等不同型式結構物，婉蜒穿行於竹東丘陵東北麓。

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