〈北部〉今年第一起 苗29線後龍段石虎遭路殺

2019-01-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣苗廿九線後龍段，一隻保育類野生動物石虎，被發現遭車輛撞擊死亡，成為縣內今年首起石虎遭「路殺」憾事，連同這起，該路段已累計有四隻石虎成為輪下亡魂，被保育團體痛批為「石虎殺手公路」。苗栗縣政府農業處自然保育科表示，目前正進行苗廿九線地下箱涵設置石虎通道，並於路旁設置圍網，預計二月中旬完工，盼能避免憾事發生。

石虎殺手公路已四隻遇害

長期關注石虎保育的臉書粉絲團「貓徑地圖王小明」，昨天貼出一隻石虎陳屍苗廿九線後龍段路旁的照片，指該石虎疑遭猛烈撞擊，倒臥路邊未能闔眼就斃命，令人看了於心不忍。王小明表示，昨凌晨十二點多接獲石虎遭路殺通報，也是該路段近年第四隻遭路殺的石虎，直批苗廿九線後龍段為「石虎殺手公路」。

這隻死亡的石虎，經縣府農業處人員初判為公石虎，年齡約一歲多，重三‧九公斤，獸醫檢測後發現，胸腔大量出血，且胃部尚有許多食物，疑似剛進食完，就遭車輛猛烈撞擊死亡。

等不及地下通道下月完工

苗廿九線東臨淺山，是適合石虎、鼬獾、穿山甲等生物棲息地，道路西邊則是後龍溪，動物常會穿越苗廿九線前往後龍溪畔取水、覓食，因此路殺意外頻傳。王小明指出，石虎屬貓科動物，習慣出沒在原有棲地，任何建設馬路、公園等設施都會影響其生態，呼籲有關單位應正視石虎棲地保存。

縣府農業處自然保育科長張葦表示，為降低該路段石虎路殺意外機率，已推行「苗栗縣國土綠網瀕危生物保育計畫」，透過苗廿九線現有地下箱涵為石虎主要過路通道，並在周圍設置圍網等，引導石虎進入箱涵，避免其冒險衝到馬路上，預計二月中旬可完工，但遺憾未能及時拯救一條寶貴生命。

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