〈北部〉校董夫妻助貧生 12年慨捐逾4千萬

2019-01-10

〔記者李容萍／中壢報導〕曾是一級貧戶的啟英、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，從二○○七年起於農曆年前都自掏腰包，幫助多校的低收入戶學生能安心過好年；夫婦倆昨天再發出四七一萬三千元的紅包，一一五五名國、高中生分別獲贈五百元及五千元紅包，十二年來累計捐出四三一四萬元，受惠學生一萬○五○五人次。

吳慶堂、王美只參與公益不落人後，對家庭經濟困頓的學生，平日就供應免費愛心便當，也補助畢業旅行、公民活動等旅費，讓清寒學生能安心讀書、順利參與活動。

啟英高中表藝科學生胡詩婷家有八個兄弟姊妹，平常得輪流在客廳打地鋪，家中四個小孩就讀啟英，哥哥已經畢業、姊姊就讀高三、妹妹讀一年級，受到吳慶堂夫婦的幫助，讓四人能快樂學習。

就讀普通科的劉勝弘，小學三年級時因母親罹癌，將他送到阿姨家寄養，母親接受化療期間，母子倆一個月只能見面一次，五年級時才明白媽媽的偉大，開始奮發讀書，國中會考考取啟英高中領到四十萬元獎學金，期盼一年後的學測能有好成績，繼續堅持以脫貧、改變命運。

中華大同行善會 募萬斤白米助弱

另外，農曆春節將屆，中華大同行善會募集近一萬台斤白米，舉辦寒冬送暖，昨在捐出六千台斤白米的中壢仁海宮，分送給廿八個身心障礙福利機構、老人、護理之家和貧苦家庭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/