〈北部〉獸醫師工作重 桃園市府擬發防疫加給

2019-01-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕因應非洲豬瘟可能帶來影響，市長鄭文燦昨在市政會議中表示，獸醫師的工作繁重且具危險性，考慮給予防疫專業加給，必要時桃園會率先實施；農業局表示，相較於警、消人員，獸醫師的工作量也很大，且工作風險性也很高，從獸醫師要接受破傷風、流感疫苗注射可見一斑，人事單位正在準備說帖、方案，呈報給中央。

將呈報中央 盼全國統一實施

農業局指出，桃園市升格後，各公所的獸醫師都回歸動保處，目前外勤的獸醫師有四十人，工作相當繁重，平常得到畜牧場檢查各項防疫條件是否合格，也要負責動物藥物殘留檢驗，而桃園有豬、牛、羊及雞鴨等畜牧場，是北部畜牧業重鎮，其中養豬場將近四百場，酪農方面，味全、光泉也都以桃園為重要生產基地。

而隨著桃園都市化程度提高，貓、犬動保問題也越來越多，包括虐待動物、貓犬不結紮、毛小孩認養、動物園區管理，獸醫師還要幫貓犬結紮、打預防針、抽血、檢驗疾病等，都具有一定的風險性。

包括面臨人畜共通疾病問題，例如牛隻有布氏桿菌，會影響牛的生殖系統，對人同樣有影響，結核病也是人畜共通，水產部分，海洋弧菌更對人體有致命的傷害，二○一七年湖泊病毒流行，對象就是水產的吳郭魚。

工作風險高 盼留住獸醫師人才

農業局表示，獸醫師工作量大、風險也高，但七職等獸醫師薪水只有五萬多，如果在外開業，每月輕鬆就有八到十萬元收入，提供防疫專業加給，可以減少人員流動，會提出說帖爭取中央認同。

鄭文燦也要求人事單位對獸醫防疫專業加給提出報告，人事處可研議報請中央統一實施，如果中央有困難，桃園市也會率先實施。

鄭文燦另指示農業局與環保局等單位，因應養豬場可能全面停用廚餘改餵飼料，除提出養豬戶補償方案，也要加強輔導。而桃園每天產生一百五十噸廚餘，若不能養豬得有去化的配套，包括進入堆肥場、化製廠、污水處理廠等都需事先規劃，務必讓廚餘有去處，不能造成環境污染。

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