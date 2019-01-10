〈北部〉大湖打造幸福花之島 預計五月完工

2019-01-10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉新開村於鯉魚潭水庫興建之初，曾徵收一塊鄰近約十七甲的土地，社區也遷離。不過，這塊土地經歷水庫興建、啟用，未被水庫淹沒，成為擁有完整自然生態鏈的美麗島嶼；大湖鄉公所提報計畫，獲客委會補助二千四百萬元，加上公所自籌共二千六百餘萬元，打造「幸福花之島」，工程預計五月完工。

採最低限度生態工法開發

大湖鄉公所指出，「幸福花之島」基地近卅年來都沒有人為破壞，維持天然美麗景致，原始林相豐富，生態鏈完整，且位置背山面湖，宛如大湖鄉後花園，採不破壞島上原生物種為原則，以最低限度進行生態工法開發。

幸福花之島採區塊規劃，包括有天然草地環境的「親子草原」；於森林裡輕鬆漫步，沿著步道伸展筋骨、放鬆身心靈、聆聽鳥聲蟲鳴並享受芬多精紓壓的「芬多精林浴場」。還有可觀察鳥類、兩棲類、爬蟲類、昆蟲、魚類及各種水生植物等匯集的生態水域池，期盼成為演示當地生態的自然教室。

「幸福水岸區」則提供水岸步道環湖，當天氣條件與光線調合時，可欣賞倒映鯉魚潭北岸山嵐，美不勝收；另有「引航新開暨觀測平台」、保留原始樹林的「森林地景」。

鄉公所強調，基於保護「幸福花之島」生態，不會對當地大面積開發，這也是客委會同意補助所堅持，公所除了進一步綠美化和修繕生態步道、觀景台等，還會栽種梧桐、山櫻花、光臘樹等廿多種樹木，讓幸福花之島更加綠意盎然。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/