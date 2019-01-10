〈北部〉龍潭市區停車難 議員倡設觀光轉運站

2019-01-10

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區觀光資源豐富，包含龍潭第二市場、龍元宮商圈及龍潭大池等，但鬧區停車一位難求，遊客因此鮮少進入市區觀光。市議員劉熒隆為此建議市府可參考日本許多風景區設置轉運站的做法，可利用閒置的軍方土地，在龍潭設置觀光轉運站，解決交通問題，發展一日遊程。

交通局對此表示，好的意見都會納入考量，龍潭的交通建設不只是在地議題，因為是全國、甚至國外觀光客喜歡的旅遊勝地，會更審慎評估。

劉熒隆表示，他四年前就曾建議市府循中壢區中原國小模式，在龍潭國小操場建置地下停車場，但校方擔心施工影響學生安全，因此未採納；最近他與立委呂玉玲討論，希望地方與中央民代合作，與軍方協商釋出健行路五五三巷內一處約五百坪的閒置土地，用來建置觀光轉運站，改善交通亂象。

劉熒隆舉例，日本許多景點都有觀光轉運站，如名鐵巴士中心、松本巴士轉運站等，觀光轉運站設置後，可匯集中正路上桃園客運的車次，並讓大型客運在轉運站內接駁，再轉換觀光小巴士，方便載運小團旅客到龍潭各景點觀光一日遊。

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